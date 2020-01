Após seis vitórias consecutivas, o Paris Saint-German se deparou com um rival que converteu valentia em gols, o Monaco, que arrancou um empate de 3 a 3 com o líder do Campeonato Francês em partida com dois gols de Neymar.

O atacante brasileiro abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, mas Gelson Martins deixou tudo igual pouco depois e Ben Yedder virou quando o cronômetro nem havia chegado a 15 minutos de jogo.

A primeira etapa ainda teria tempo para mais dois gols. O empate do PSG, graças ao gol contra de Ballo, que desviou para o gol uma finalização de Neymar, e outro do camisa 10, em cobrança de pênalti sofrido por Mbappé, novamente virando a partida, dessa vez a favor do time da casa.

No entanto, os visitantes ainda deixariam tudo igual em jogada polêmica. Em grande jogada individual, Gelson Martins fez fila na defesa do PSG e tocou para Slimani, que estava em posição irregular. No entanto, Marquinhos interceptou o passe e a bola sobrou para o argelino, que apenas empurrou para o fundo da rede. O lance precisou ser revisto no VAR antes de ser confirmado.

Com o resultado, o PSG chegou a 46 pontos, ainda isolado na liderança do torneio, mas com uma vantagem menor em relação à rodada passada. O vice-líder, Olympique de Marselha, venceu o Rennes por 1 a 0 na abertura da 20ª rodada e passou a totalizar 41 pontos.

Apesar do grande resultado diante das circunstâncias, o empate neste domingo foi ruim para o Monaco, que foi ultrapassado por Monpellier e Lyon, e agora aparece na oitava posição. EFE

vnm/rd