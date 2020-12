O Paris Saint-Germain goleou nesta quarta-feira o Istanbul Basaksehir por 5 a 1, no estádio Parc des Princes, na França, e garantiu a primeira colocação do grupo H da Liga dos Campeões, no complemento de partida suspensa ontem, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Nesta terça-feira, os jogadores das duas equipes deixaram o gramado depois que o camaronês Pierre Webó, auxiliar técnico da equipe turca, denunciou ter recebido um insulto racista do quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, em caso que está sendo investigado pela Uefa.