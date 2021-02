Neymar garantiu, poucos dias antes de assinar a renovação de contrato com o Paris Saint-Germain, garantiu que voltará a disputar uma final de Liga dos Campeões com a equipe francesa, como aconteceu na temporada passada, quando o Bayern de Munique ficou com o título.

"As derrotas não me motivam, me motivam as vitórias que consegui na minha vida e na minha carreira", disse o camisa 10 da seleção brasileira, em entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal britânico "Daily Mail".