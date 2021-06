O Brasil abriu seis pontos na liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nesta terça-feira, com 100% de aproveitamento dos pontos, ao vencer o Paraguai por 2 a 0 no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, com direito a um gol de Neymar, que se igualou a Romário e Zico como um dos artilheiros da seleção em toda a história do torneio classificatório.

O camisa 10 abriu o placar na capital paraguaia logo aos três minutos de bola rolando, quando Gabriel Jesus foi ao fundo pela direita e cruzou, a defesa não afastou e ele apareceu sozinho para empurrar para a rede. No apagar das luzes, aos 47 minutos do segundo tempo, 'Ney' ainda fez linda jogada individual e serviu Lucas Paquetá, que aumentou a diferença.