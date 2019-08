O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, divulgou neste sábado a lista de relacionados para a partida de domingo, contra o Rennes, pela segunda rodada do Campeonato Francês, sem o nome de Neymar, que se recupera de lesão e atravessa um momento de indefinição sobre a permanência no clube.

O alemão explicou em entrevista coletiva que Neymar está seguindo um programa individual de treinos antes de poder voltar a jogar. De acordo com o treinador, a expectativa é que o jogador esteja pronto na semana que vem.