Fora da lista de relacionados para a partida de domingo contra o Nimes, pela primeira rodada do Campeonato Francês, Neymar está mais próximo de deixar o Paris Saint-Germain, após um avanço nas negociações, embora ainda não haja um acordo, afirmou Leonardo, diretor esportivo do clube parisiense.

"As conversas avançaram. Em breve veremos o que acontecerá. Todos necessitamos que o futuro seja definido", declarou o dirigente em um encontro informal com jornalistas neste sábado, sem dar pistas concretas sobre as negociações.