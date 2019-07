O Paris Saint-Germain, que nesta segunda-feira iniciou os treinamentos para a temporada 2019/2020, anunciou em comunicado que Neymar não se reapresentou e que pode punir o brasileiro por não cumprir o cronograma estipulado pelo clube francês.

"Na segunda-feira, 8 de julho, Neymar da Silva Santos Junior deveria retornar às atividades do grupo profissional do Paris Saint-Germain. O PSG constatou que o jogador Neymar não se reapresentou nem no local e nem na hora estipulada, sem ter sido autorizado previamente ".