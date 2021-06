O lateral e meia Daniel Alves, do São Paulo. EFE/Sebastiao Moreira/POOL/Arquivo

O lateral e meia Daniel Alves, do São Paulo, voltou a entrar na lista de inadimplentes do Ministério da Fazenda da Espanha, segundo uma lista publicada nesta segunda-feira pela Agência Espanhola de Impostos, na qual não consta mais o nome de Neymar.

Segundo a entidade tributária, Daniel Alves, que jogou na Espanha entre 2002 e 2016, defendendo as camisas do Sevilla e do Barcelona, tem uma dívida de 2,1 milhões de euros.