O presidente da liga que organiza o Campeonato Espanhol (LaLiga), Javier Tebas, opinou nesta quinta-feira que Neymar "se aposentará no Paris Saint-Germain", por considerar que a contratação do brasileiro foi uma operação fora da realidade do mercado.

"Quando você faz uma operação fora do mercado, é impossível voltar a vender por esse preço", comentou o dirigente ao discursar em um dos painéis do congresso Soccerex Europe, realizado em Lisboa.