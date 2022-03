Neymar é o jogador com maior salário do futebol francês, com salário bruto mensal de 4,1 milhões de euros (R$ 22,4 milhões), aponta reportagem conjunta do jornal esportivo "L'Équipe" e da rádio pública "France Info", que foi veiculada nesta terça-feira.

Logo após o atacante brasileiro, aparecem outros dois jogadores do Paris Saint-Germain, o argentino Lionel Messi, com 3,375 milhões de euros de salário bruto mensal; e o francês Kylian Mbappé, com 2,22 milhões de euros.