Neymar comemorou bastante a classificação do Paris Saint-Germain para as semifinais da Liga dos Campeões, obtida nesta terça-feira apesar da derrota para o Bayern de Munique por 1 a 0 no Parc des Princes, e valorizou o fato de ter deixado o atual campeão pelo caminho.

"Estou muito feliz, apesar da derrota contra uma das melhores equipes do mundo. Foi um grande jogo, eliminamos o campeão da Europa, os times se respeitaram. Agora estamos nas semifinais, e temos que trabalhar mais, melhorar", declarou o camisa 10 à emissora de televisão "RMC Sport".