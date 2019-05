Neymar desfalcou nesta quinta-feira a seleção brasileira pelo segundo dia seguido de atividades na Granja Comary, em Teresópolis, mas apesar das dores no joelho esquerdo, foi inscrito pela CBF junto a Conmebol para participar da Copa América.

O atacante do Paris Saint-Germain, há dois dias, deixou o gramado do centro de treinamento localizado em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, pouco depois de tentar dar um chute e cair com muitas dores. Ontem, o camisa 10 já foi desfalque para Tite e hoje voltou a ficar fazendo exercícios na academia.