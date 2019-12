Na chegada à cidade de Monterrey para ser apresentado como reforço do Tigres, o uruguaio Nico López revelou que conversou com também atacante Rafael Sobis antes de aceitar a proposta do campeão do Torneio Clausura mexicano no primeiro semestre.

"Tive Sobis como companheiro de time no futebol do Brasil, e ele me falou bem do clube, da instituição que o Tigres é, da torcida, e vivo grande expectativa de fazer parte desta grande equipe", declarou Nico López no aeroporto de Monterrey nesta terça-feira.