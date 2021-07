Dona da oitava melhor marca do ano nos 100 metros rasos, a nigeriana Blessing Okagbare foi suspensa após ter dado em exame antidoping realizado no último dia 19, informou neste sábado (data local) a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

A velocista foi suspensa preventivamente, seguindo as normas da World Athletics, à espera da contraprova e de uma resolução definitiva para o caso.