O técnico do Monaco, Niko Kovac. EFE/SEBASTIEN NOGIER

Contratado há três dias, o técnico Niko Kovac estreou à frente do Monaco nesta quarta-feira com derrota para o Standard de Liège por 2 a 1, em amistoso disputado no Stade du Pairay, na cidade de Seraing, na Bélgica.

Com apenas algumas sessões de treinamento sob o seu comando, Kovac conseguiu montar uma equipe ajustada, com o lateral-esquerdo Jorge entre os titulares, e o time do principado foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, graças a gol de Geubbels.