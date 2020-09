O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, garantiu neste sábado que ninguém da diretoria do clube pensa em se demitir, apesar do grande número de assinaturas coletadas (mais de 20 mil) para forçar uma moção de censura contra a atual gestão.

"Ninguém quer se demitir nem pensa nisso. O clube não para, e temos muito trabalho até o mercado fechar, no dia 5 de outubro", comentou o dirigente à "TV3".