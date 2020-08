O tenista japonês Kei Nishikori anunciou nesta quarta-feira que deu negativo para coronavírus em novo teste ao qual foi submetido, mas que mesmo assim não disputará o US Open, que começará na próxima segunda-feira.

Nishikori ainda está isolado e em recuperação após ter dado positivo para o vírus SARS-CoV-2 diversas vezes nos últimos dias, o que o levou a desistir do Masters 1000 de Cincinnati, que está acontecendo durante esta semana em Flushing Meadows, em Nova York, no mesmo complexo do Grand Slam.