Estreante na Taça Libertadores, o Cerro Largo empatou nesta quarta-feira, no Uruguai, com o Palestino por 1 a 1, em jogo de ida da segunda fase preliminar da competição continental.

Enzo Borges entrou para a história do clube uruguaio ao abrir o placar no estádio Domingo Burgueño Miguel aos 30 minutos do primeiro tempo, mas, na etapa final, Jonathan Benítez conseguiu o empate com um golaço de fora da área.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira em Santiago, no Chile.

O confronto definirá o possível adversário do Corinthians, que antes precisa passar do Guaraní, do Paraguai, para seguir na fase eliminatória da Libertadores.