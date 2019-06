Com o moral elevado após ter vencido o Grande Prêmio de Mônaco em condições adversas há duas semanas, o britânico Lewis Hamilton defenderá a liderança do Mundial de Fórmula 1 neste domingo, no Grande Prêmio do Canadá, e ainda irá em busca de mais um recorde: as sete vitórias de Michael Schumacher em Montreal.

O alemão, convalescente desde o fim de 2013, quando se acidentou praticando esqui, tem nada menos que sete triunfos em território canadense: 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004. Já Hamilton obteve a primeira vitória da carreira no país da América do Norte, em 2007, e repetiu o resultado em 2010, 2012, 2015, 2016 e 2017.