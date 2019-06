O grupo B da Copa do Mundo feminina promete fortes emoções, já que reúne a Alemanha, uma das grandes potências do futebol feminino, a Espanha, que busca crescer na modalidade, a China, que tenta recuperar o espaço, além da África do Sul, que estreia na competição.

As alemãs ergueram o troféu em 2003 e 2007, além do vice obtido em 1995. Na última edição da Eurocopa, no entanto, veio uma das maiores decepções da história das mulheres da 'Nationalelf', com a derrota para a Dinamarca por 2 a 1.