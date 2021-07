A Grã-Bretanha dominou o primeiro dia de provas do hipismo CCE nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no qual foi disputada a modalidade de adestramento, tanto por equipes como no individual, com o cavaleiro Oliver Townend.

Nesta sexta-feira, 42 dos 63 conjuntos se apresentaram no Parque Equestre Baji Koen, e os demais o farão amanhã. Com três dias de duração, o hipismo CCE é composto por três modalidades: adestramento, cross country e saltos. A soma dos resultados de cada uma definirá a classificação final.