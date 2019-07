A seleção espanhola feminina de polo aquático derrotou nesta terça-feira, por 18 a 6, a equipe do Cazaquistão, assumindo a liderança do grupo C do Campeonato Mundial de esportes aquáticos, disputado em Gwangju (Coreia do Sul).

A equipe espanhola mostrou sua superioridade desde o início do jogo, com parciais de 3-1, 7-3, 3-1 e 5-1.