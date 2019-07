Luisa Baptista conquistou neste sábado a primeira medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, que estão sendo disputados em Lima, no Peru, na prova do triatlo, em que outra representante do país Vittoria Lopes ficou com a prata.

As duas brasileiras conseguiram abrir vantagem das demais competidoras, até que a 49ª colocada do ranking mundial ultrapassou a compatriota, 32ª, e cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h00min55s.