O campeão da temporada 2021/2022 da Liga Europa foi conhecido nesta quarta-feira após um jogo de muita emoção entre Rangers-ESC e Eintracht Frankfurt-ALE, disputado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (Espanha), com os alemães levando a melhor nas cobranças de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.

Foi o segundo título do Frankfurt na segunda competição de clubes mais importante na Europa. O primeiro foi na temporada 1979–1980 (quando era chamada de Copa da Uefa), na final alemã contra o Borussia Mönchengladbach.