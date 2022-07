O francês Christophe Galtier foi apresentado nesta terça-feira como novo técnico do Paris Saint-Germain e, no primeiro contato com a imprensa, garantiu que comandará um elenco sem qualquer tipo de privilégios.

"Não haverá nenhum jogador acima do time", disse o ex-Saint-Étienne, Lille e Nice, que chega para substituir o argentino Mauricio Pochettino.