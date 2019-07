A australiana Ashleigh Barty, número 1 do mundo, foi eliminada nesta segunda-feira do torneio de Wimbledon, ao perder para a americana Alison Riske por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-2 e 6-3, em 1h37 de jogo.

Barty, que tinha expectativa de conquistar dois Grand Slams seguidos, depois do título em Roland Garros, não perdia há 15 partidas.