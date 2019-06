A japonesa Naomi Osaka, líder do ranking mundial, se despediu neste sábado de Roland Garros, na França, ao ser derrotada pela tcheca Katerina Siniakova e se mantém sem conseguir alcançar as oitavas de final do terceiro Grand Slam do ano.

A tenista, que já havia caído na terceira rodada em 2016 e no ano passado, parou na mesma fase, ao perder para a adversária, curiosamente, a número 1 do circuito em duplas e 42 em simples, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 17 minutos de partida.