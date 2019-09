Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, o ex-meia Mazinho comentou nesta sexta-feira, em entrevista à Agência Efe, que o grande problema do futebol brasileiro é "vender os talentos emergentes cedo demais".

Mazinho atribuiu a urgência na transferência das jovens promessas para outros clubes, principalmente europeus, ao trabalho dos agentes "porque são eles que dominam a política dos clubes, já que priorizam o interesse econômico de lucrar o mais rápido possível".