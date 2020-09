O Olympique de Marselha anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Luís Henrique, de 18 anos, que vinha disputando o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo.

Com a camisa do alvinegro, o jogador marcou dois gols e deu cinco assistências em 19 partidas. O clube francês não divulgou o valor da transferência. Ele pertencia ao Três Passos, do Rio Grande do Sul, mas o Botafogo possuía 40% dos direitos econômicos do atleta.