O Olympique de Marselha classificou nesta quinta-feira como injustas as punições impostas pela liga que organiza o Campeonato Francês ao zagueiro espanhol Alvaro González e o meia Dimitri Payet, por incidentes no duelo com o Nice, que foi disputado no último dia 22.

"Nossos jogadores deveriam ter sido os atores em uma partida de futebol, mas acabaram como vítimas naquela noite. Puni-los pela violência ocorrida é a maneira mais fácil de se fazer isso", afirmou o diretor-executivo do Olympique, Pablo Longoria.