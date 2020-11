O Olympique de Marselha, um dos mais tradicionais times do futebol francês utilizou as instalações do centro de treinamento das divisões de base para acolher 50 mulheres que foram vítimas da violência de gênero durante a pandemia da Covid-19.

A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo presidente do clube, Jacques-Henri Eyraud, durante o fórum virtual, World Football Summit, que entra na terceira jornada de evento, justamente no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.