O Olympique de Marseille saiu nesta segunda-feira em apoio ao zagueiro espanhol Álvaro González, acusado pelo atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, de insultos racistas durante a partida entre as duas equipes, disputada ontem, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

"Álvaro González não é racista. Ele nos mostrou isso em seu comportamento diário desde sua chegada ao clube, e seus companheiros de equipe já o afirmaram", afirmou o clube de Marselha em comunicado, no qual, no entanto, em momento algum negou as supostas ofensas.