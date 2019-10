25 out 2019

EFE Barcelona 25 out 2019

A plataforma Tsunami Democràtic, que promove protestos contra a condenação de líderes independentistas da Catalunha, anunciou atos para o dia 18 de dezembro, quando o clássico entre Barcelona e Real Madrid será disputado no Camp Nou, estádio do clube catalão.

O anúncio foi realizado em mensagem divulgada no canal do Telegram da plataforma. Foram confirmadas mobilizações para os dias 9, 11, 12 e 13 de novembro, e 18 de dezembro, com a chamada: "Jogamos em casa".