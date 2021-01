O Comitê Organizador Local dos Jogos Olímpicos de Tóquio destacou nesta quinta-feira que não vê necessidade de vacinação em massa no Japão para realizar o evento esportivo, uma vez que estão se preparando "para todos os cenários possíveis".

Os representantes do comitê organizador reafirmaram também a determinação em organizar o evento esportivo no próximo verão (do hemisfério norte) "em qualquer situação", o que inclui também a possibilidade "de que não haja vacinas eficazes" ou "de que um grande número de pessoas não possam ser vacinadas", disse o diretor executivo do Tóquio 2020, Toshiro Muto, durante entrevista coletiva.