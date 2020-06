Os organizadores dos Grandes Prêmios da Áustria e das Estúrias, que acontecerão nos fins de semana de 5 e 12 de julho, respectivamente, no circuito Red Bull Ring, na cidade de Spielberg, preveem realizar até 12 mil testes de diagnóstico para o novo coronavírus durante as provas.

A informação foi veiculada nesta terça-feira pela agência de notícias austríaca "APA", que veiculou que a empresa responsável pelos testes, a Eurofins Genomics, abriu hoje as primeiras instalações no autódromo localizado no sul do país.