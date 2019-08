A japonesa Naomi Osaka recuperou nesta segunda-feira a condição de líder do ranking mundial do circuito feminino, que foi atualizado nesta segunda-feira, ao desbancar a australiana Ashleigh Barty, que teve campanha ruim no WTA Premier de Montreal, no Canadá.

A tenista de origem americana, de 21 anos, atual detentora dos títulos do US Open e do Aberto da Austrália, recuperou a primeira colocação na classificação, ao alcançar as quartas de final do torneio, o que a permitiu chegar aos 6.417 pontos.