EFE Redação Central 6 out 2019

A japonesa Naomi Osaka venceu neste domingo a australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do ranking mundial, e conquistou assim o título do WTA Premier de Pequim, na China, o que a permitirá subir para o 'top-3' do ranking.

A antiga líder do classificação do circuito feminino passou pela rival de virada, fechando duelo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2, em partida que durou uma hora e 50 minutos.