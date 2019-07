Membro do Hall da Fama do basquete, Oscar Schmidt, garantiu à Agência Efe que não se arrepende de ter defendido a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos, ao invés de ter escolhido iniciar carreira na NBA, a badalada liga americana.

Na ocasião, o ala foi um dos destaques da histórica vitória do Brasil sobre os anfitriões do torneio, por 120 a 115, que valeu medalha de ouro e é, até hoje, um dos maiores feitos do basquete do país.