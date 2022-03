O Antwerp, terceiro colocado do Campeonato Belga, anunciou nesta segunda-feira a contratação do holandês Marc Overmars como novo diretor-esportivo, cerca de um mês após o ex-jogador pedir demissão do Ajax, como consequência das acusações de assédio sexual à colegas de trabalho.

"Quero virar a página e iniciar um novo capítulo aqui. O que acontecem em Amsterdã não se repetirá", disse o antigo jogador de Arsenal e Barcelona, entre outros, durante a entrevista coletiva em que foi apresentado no novo clube.