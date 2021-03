Luis Cavani, pai do atacante uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United, afirmou nesta terça-feira que existe chance do filho jogar a partir de junho deste ano no Boca Juniors, da Argentina.

"Se tivesse que dizer uma porcentagem, diria 60%. Ele já vem pensando há mais de dois anos que quer estar mais perto da família. Essa é a razão pela qual acredito, firmemente, que Edi vai terminar jogando em uma equipe aqui da América do Sul, perto do Uruguai", disse o pai do jogador, em entrevista à emissora argentina de televisão TyC Sports".