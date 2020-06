O pai do tenista sérvio Novak Djokovic afirmou, em entrevista veiculada nesta quarta-feira, que o búlgaro Grigor Dimitrov é o responsável pelo surto de infecções pelo novo coronavírus no Adria Tour, torneio de exibição organizado pelo filho.

"O homem chegou doente, quem sabe de onde, e foi o que aconteceu. Acho que o correto não que não tenha havido testes aqui, mas que não tenha havido em outra parte", afirmou Srdjan Djokovic à emissora de televisão croata "RTL".

O pai do atual número 1 do mundo garantiu que Dimitrov provocou um grande dano na Croácia, à família Djokovic e à Sérvia, admitiu que ainda prejudicou à imagem do filho.

"Ninguém está bem por essa situação, assim como Dimitrov. Certamente, ele não se sente bem, mas a situação é essa, temos que sair dela", garantiu Srdjan.

'Nole', Dimitrov, o croata Borna Coric e o sérvio Viktor Troicki disputaram o Adria Tour e contraíram o novo coronavírus, além de dois treinadores, o que gerou uma série de críticas, já que a competição contou com público nas arquibancadas e uma série de eventos paralelos, como festas.

Organizador do torneio, o número 1 do mundo garantiu que todas as medidas de segurança foram adotadas durante a competição, que teve os demais torneios programados, que aconteceriam na Bósnia e Montenegro, cancelados. EFE

vb/bg