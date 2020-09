Jorge Messi, pai e agente do atacante argentino Lionel Messi, confirmou nesta quinta-feira que existe possibilidade do filho seguir mais um ano no Barcelona, para cumprir o restante do contrato que o liga com o clube.

O representante do astro respondeu apenas com um "sim", uma pergunta feita durante programa da emissora espanhola de televisão 'Cuatro', sobre se o camisa 10 poderia jogar mais um ano nos 'blaugranas.