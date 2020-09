O pai e agente do atacante argentino Lionel Messi tornou pública nesta sexta-feira a cláusula do contrato do jogador com o Barcelona que o liberaria, sem o clube receber nada, o que a liga que organiza o Campeonato Espanhol apontou ser uma interpretação "descontextualizada".

"Como literalmente declarado na cláusula 8.2.3.6 do contrato assinado entre o clube e o jogador, esta indenização não será aplicável quando a rescisão do contrato por decisão unilateral do jogador entrar em vigor a partir do final da temporada esportiva de 2019-2020", afirma Jorge Messi, em carta ao presidente da Liga de Futebol Profissional (LFP), Javier Tebas.