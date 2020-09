Jorge Messi, pai e representante do atacante Lionel Messi, desembarcou nesta quarta-feira em Barcelona para negociar a saída do jogador do Barça, e antes de se reunir com a diretoria do clube, confessou achar difícil a permanência do craque no Camp Nou.

"É difícil (de ficar)", disse Jorge, ao ser questionado pela emissora catalã "Deportes Cuatro", em sua chegada a Barcelona.