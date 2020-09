O pai e agente do atacante Lionel Messi embarcou nesta terça-feira da Argentina para a Espanha, onde se reunirá com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para tentar conseguir a liberação para o filho se transferir, segundo publicou o jornal esportivo "Olé".

Jorge Messi embarcou no aeroporto de Rosario, cidade natal dele e do badalado camisa 10, com direção à capital da Catalunha, de acordo com o veículo e diversos sites que também veicularam informações sobre a viagem o empresário.