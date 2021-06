O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto França. EFE/Arquivo

Os ministros das Relações Exteriores dos países do BRICS - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - concordaram durante um encontro realizado nesta terça-feira que a cooperação é essencial para lidar com a pandemia.

Realizada por meio de videoconferência devido aos protocolos sanitários, o encontro contou com a participação do chanceler brasileiro Carlos Alberto França e seus homólogos da Índia, Subrahmanyam Jaishankar; da Rússia, Sergey Lavrov; da China, Wang Yi; e da África do Sul, Naledi Pandor.