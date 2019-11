Palco da final, Monumental só lotou 2 vezes com o dono e tem difícil acesso

O Estádio Monumental de Lima, no Peru, escolhido para receber a final da Taça Libertadores, entre Flamengo e River Plate, no próximo dia 23, em substituição ao Estádio Nacional, de Santiago, no Chile, tem 19 anos e, apesar da imponência, não tem histórico de grandes públicos.

A casa do Universitario foi inaugurada em julho de 2000, ano em que o clube foi campeão nacional. Desde então, no entanto, 'Los Cremas' só ergueram o troféu nacional mais duas vezes e tiveram poucos momentos de sucesso dentro das quatro linhas.