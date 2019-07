Após um primeiro tempo de pouca inspiração e placar em branco, o Palmeiras cresceu nos 45 minutos finais, venceu o Godoy Cruz por 4 a 0 nesta terça-feira, no Allianz Parque, e se classificou para as quartas de final da Taça Libertadores.

O campeão da América de 1999 vinha em baixa na temporada, em uma sequência de cinco partidas sem vitória, incluindo o empate de 2 a 2 da ida, em Buenos Aires. A atuação na etapa inicial deixou os palmeirenses irritados e apreensivos, mas depois do intervalo Raphael Veiga, Borja, Gustavo Scarpa e Dudu marcaram um gol cada, acalmaram a torcida e colocaram o time do técnico Luiz Felipe Scolari entre os oito melhores do continente.