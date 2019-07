Um estudo realizado pelo banco de investimentos Itaú BBA confirmou que Palmeiras e Flamengo são os que mais arrecadam no Brasil, concentrando 23% das receitas dos clubes do país em 2018, equivalentes a R$ 1,1 bilhão.

A pesquisa, que usa dados públicos divulgados pelos clubes e leva em conta 27 grandes agremiações, 19 deles da primeira divisão e oito da segunda, apontou que dos R$ 5,1 bilhões faturados pelas equipes, 654 milhões foram para o Palmeiras, o 30º clube com mais receita em todo o mundo. No entanto, o Alviverde ainda está distante do líder da lista, o Real Madrid, com ganhos cinco vezes maiores.