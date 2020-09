O Palmeiras poderia ter se garantido nas oitavas de final da Taça Libertadores nesta quarta-feira com duas rodadas de antecipação, mas empatou com o Guaraní em 0 a 0 no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e ainda precisa de ao menos um ponto para se garantir entre os 16 melhores.

O jogo na capital paraguaia foi de poucos lances de perigo. A melhor tentativa dos visitantes foi um chute de muito longe de Gabriel Menino, que obrigou o goleiro Servio a fazer grande defesa.